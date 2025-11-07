Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час вечері з країнами Центральної Азії, передає 24 Канал.
Що сказав Трамп про мир в Україні?
За словами американського президента, США працює над завершенням війни Росії проти України і вже має певний прогрес.
Під час розмови з журналістами Трамп підкреслив, що раніше його адміністрація зупинила війну між Вірменією та Азербайджаном. Три місяці тому вони уклали мирну угоду.
Лідер Сполучених Штатів вкотре нагадав, що це була одна з восьми воєн, які він припинив за 8 місяців.
Ми прагнемо закінчити ще одну (війну – 24 Канал), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися,
– сказав Трамп.
Нещодавні заяви про мир в Україні
Дональд Трамп міг погодитися сприяти завершенню війни, але висунув умову, яка могла не влаштувати Путіна. Як повідомив політолог Олег Саакян 24 Каналу, йдеться про намір посадити російського лідера за стіл переговорів.
Прем'єр Угорщини Орбан заявляє, що для миру між Україною та Росією потрібен посередник. На його думку, ним може бути Трамп.
У Росії стверджують, що саме США заважають миру. Кремль прагне схилити адміністрацію Трампа до економічного зближення та відмови від підтримки України, за даними ISW.