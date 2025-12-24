Ще 1090 окупантів та майже 1300 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 24 грудня

Загалом армія Росії зменшилися уже на 1 200 370 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 200 370 (+1090) осіб;
- танків – 11 449 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 796 (+4);
- артилерійських систем – 35 376 (+45);
- РСЗВ – 1 579 (+3);
- засобів ППО – 1 263 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 94 197 (+1031);
- крилатих ракет – 4 107 (+34);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 71 125 (+159);
- спеціальної техніки – 4 029 (+0).
Втрати Росії на 24 грудня / Інфографіка Генштабу
Втрати ворога: останні новини
У зведенні за 23 грудня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія втратила 2 літаки. Це були винищувачі Су-30.
Нещодавно СБУ також знищила російський МіГ-31 і системи ППО, зокрема, комплекси "Небо-СВУ", "Панцир-С2" та РЛС 92Н6. Сталося це в окупованому Криму.
Окрім того, українські дрони атакували російський військовий корабель в Каспійському морі "Расул Гамзатов", вартістю близько 120 мільйонів доларів. Його спустили на воду у 2019 році.