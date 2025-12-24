укррус
Ще 1090 окупантів та майже 1300 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 24 грудня
Ще 1090 окупантів та майже 1300 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 24 грудня

  • За останню добу ЗСУ ліквідували 1090 російських окупантів.
  • Також російські війська втратили майже 1300 одиниць техніки й озброєння.
Втрати Росії станом на 24 грудня - 24 Канал
Втрати Росії / Фото Getty Images

Російські війська невпинно зменшуються на фронті в Україні. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 1090 окупантів.

Загалом армія Росії зменшилися уже на 1 200 370 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 200 370 (+1090) осіб;
  • танків – 11 449 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 796 (+4);
  • артилерійських систем – 35 376 (+45);
  • РСЗВ – 1 579 (+3);
  • засобів ППО – 1 263 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 94 197 (+1031);
  • крилатих ракет – 4 107 (+34);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 71 125 (+159);
  • спеціальної техніки – 4 029 (+0).

Втрати Росії 24 грудня

Втрати Росії на 24 грудня / Інфографіка Генштабу

