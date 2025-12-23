Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати у ворога станом на 23 грудня 2025 року?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб;
- танків – 11 446 (+8);
- бойових броньованих машин – 23 790 (+20);
- артилерійських систем – 35 331 (+23);
- РСЗВ – 1 567 (+0);
- засобів ППО – 1 263 (+0);
- літаків – 434 (+2);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 93 166 (+453);
- крилатих ракет – 4 073 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 966 (+113);
- спеціальної техніки – 4 029 (+0).
Загальні втрати росіян на 23 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Ворог втрачає людей і техніку: останні новини
Українські сили готувалися два тижні до удару по військовому аеродрому під Липецьком. Нещодавно бійці знищили там два винищувачі Су-30, вартість яких може сягати до 100 мільйонів доларів.
20 грудня українські дрони влучили по російському військовому кораблю в Каспійському морі. Імовірно, серйозних ушкоджень зазнав патрульний корабель "Расул Гамзатов".
У Москві підірвали авто посадовця російського міноборони та генерала Фаніла Сарварова. Він загинув від отриманих травм. Підозрюється, що замах на нього організували українські спецслужби.