Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати у ворога станом на 23 грудня 2025 року?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб;
  • танків – 11 446 (+8);
  • бойових броньованих машин – 23 790 (+20);
  • артилерійських систем – 35 331 (+23);
  • РСЗВ – 1 567 (+0);
  • засобів ППО – 1 263 (+0);
  • літаків – 434 (+2);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 93 166 (+453);
  • крилатих ракет – 4 073 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 966 (+113);
  • спеціальної техніки – 4 029 (+0).

Втрати ворога 23 грудня
Загальні втрати росіян на 23 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

