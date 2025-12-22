Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-спільноту Mash. Вибух, після якого почалася пожежа, стався приблизно о 06:55, коли водій автомобіля Kia сів за кермо.

Що відомо про підрив авто в Москві?

Подія сталася в Оріховому-Борисовому. В автівку могли підкласти саморобний пристрій, що вибухнув просто за кілька секунд під час руху. На місці почалася пожежа, а місцеві жителі вулиці Ясенева повідомляють про густий чорний дим, який був помітний з вікон.

Унаслідок вибуху постраждала щонайменше одна людина – у 56-річного водія діагностовано сильну контузію, травму ноги, опіки, множинні осколкові поранення та перелом лицьової кістки. Однак власник машини вижив, хоча й нічого не чує через поранення.



У Москві зранку підірвався автомобіль посеред житлового комлексу / Фото з росЗМІ

Попередньо, авто могло належати високопоставленому російському посадовцю й саме він опинився в епіцентрі вибуху. У ЗМІ пишуть, що стан водія важкий і він тривалий час був заблокованим в авто. Ймовірно, йдеться про генерал-майора Фаніла Сарварова. Він є учасником бойових дій у Чечні, Осетії, Сирії та Україні. У російському міноборони окупнат обіймав посаду начальника управління оперативної підготовки.



Майор Сарваров міг бути в авто, яке вибухнуло в Москві / Фото з росЗМІ

На місці працюють екстрені служби. Вони встановлюють, що саме спричинило вибух. За ступінню ураження, пристрій розташувли в передній частині авто – попередньо під дном. Мешканці будинку припускають, що це могла бути диверсія. Однак правоохоронці ще не встановили причину інциденту.

На місці підриву працюють МНСники: відео

