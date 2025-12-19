Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

Дивіться також Росія оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відреагував

Які результати роботи Сил безпілотних систем?

Як зазначив "Мадяр", за перші 19 днів грудня пілоти СБС знищили 7500 окупантів.

Плюс 43,7% – приріст знищення живої сили противника Птахами СБС у грудні відносно аналогічного періоду листопада (7500 істот станом на 12:00 19 грудня проти) та у 2,7 раза більше, ніж у червні (2787 тушки на 19 червня). Ріст 269% за 6 місяців,

– повідомив він.

Статистика уражень пілотами СБС / Фото Роберта "Мадяра" Бровді

За словами командувача, найбільше цілей у грудні було ліквідовано на Добропільському напрямку – 2580 одиниць живої сили противника.

"Мадяр" додав, що середньодобова кількість знищених окупантів у грудні складає 405 осіб. Рекорд було встановлено 11 грудня – тоді СБС вдалося ліквідувати аж 579 росіян за добу. За прогнозом командувача, за грудень Сили безпілотних систем знищать під 11 000 особового складу противника.

Роберт Бровді зазначив, що від самого початку створення Угруповання СБС пріоритетом було визначено ураження живої сили противника та його пілотів. Отримані результати це підтверджують.

Загальна чисельність верифікованих втрат Росії, завданих Силами безпілотних систем за 6,5 місяців, склала 45 701 окупант – це три армійські корпуси, повний штурмовий склад 15 ворожих бригад або 91 батальйон. Здійснено 780 000 бойових вильотів, відпрацьовано понад 150 000 ворожих цілей.

Мадяр повідомив, що наразі жива сила противника становить близько 30% усіх цілей, уражених Угрупованням. У перспективі цей показник планують підвищити до 50%, однак для цього потрібно збільшити частку Сил безпілотних систем у складі ЗСУ – з нинішніх 2% до 5%.

До слова, Роберт "Мадяр" Бровді став командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ у червні 2025 року. Тоді ж було створено Угруповання Сил безпілотних систем, яке складається з 12 підрозділів СБС та Лінії Дронів.