Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у соцмережах, пише 24 Канал.

Дивіться також "Мадяр" показав кадри роботи дронів по Рязанському НПЗ та меткомбінату в Алчевську

У чому звинувачують "Мадяра"?

Бровді оприлюднив заяву Слідчого комітету Росії, у якій його звинувачують у "тероризмі" та нібито причетності до загибелі кореспондентки Першого каналу Анни Прокофʼєвої.

Росіяни стверджують, що саме він віддав наказ дистанційно замінувати дороги в Курській області, що нібито призвів до підриву автомобіля 26 березня, у якому перебували російські громадяни, зокрема і воєнкорка. 5 грудня Бровді оголосили у міжнародний розшук, а російське слідство каже, що справа вже "майже завершена".

Водночас сам український командир з іронією прокоментував звинувачення, процитувавши: "Пам’ятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: "Аннушка уже разлила масло...".

У яких міжнародних скандалах фігурував "Мадяр"?