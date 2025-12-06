Як дрони відпрацювали по цілях окупантів, показав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр", передає 24 Канал.

Як виглядала атака на росіян 6 грудня?

Українські військові вкотре уразили важливі для росіян цілі. Під удар 1-го окремого Центру СБС, 9-го батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" та ГУР потрапив Рязанський НПЗ у Росії.

Алчевський металургійний комбінат на ТОТ Луганщині уразив 1 окремий Центр СБС. Зазначається, що там росіяни виготовляли корпуси для снарядів армії Росії.

Кадри роботи дронів по Росії та на ТОТ: дивіться відео

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що в результаті влучання по НПЗ в Рязані уражено установку низькотемпературної ізомеризації. Водночас в Алчевську на заводі спалахнула пожежа. Ступінь збитків наразі уточнюється.

