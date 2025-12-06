Як дрони відпрацювали по цілях окупантів, показав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр", передає 24 Канал.
Як виглядала атака на росіян 6 грудня?
Українські військові вкотре уразили важливі для росіян цілі. Під удар 1-го окремого Центру СБС, 9-го батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" та ГУР потрапив Рязанський НПЗ у Росії.
Алчевський металургійний комбінат на ТОТ Луганщині уразив 1 окремий Центр СБС. Зазначається, що там росіяни виготовляли корпуси для снарядів армії Росії.
Кадри роботи дронів по Росії та на ТОТ: дивіться відео
Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що в результаті влучання по НПЗ в Рязані уражено установку низькотемпературної ізомеризації. Водночас в Алчевську на заводі спалахнула пожежа. Ступінь збитків наразі уточнюється.
Нещодавні вибухи у Росії: що відомо?
6 грудня у Бєлгороді вибухнула російська авіабомба. Вона впала з військового літака, який міг атакувати Україну. Через це центр міста було знеструмлено.
Днями у Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України уразили Темрюцький морський порт в Краснодарському краї. На об'єкті сталося займання внаслідок атаки.
Раніше повідомлялося, що в результаті ударів дронів Сизранський НПЗ у Росії зазнав пошкоджень. До речі, там виготовляли бензин, дизель, авіаційний гас та інші нафтопродукти.