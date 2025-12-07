Об этом командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил в соцсетях, пишет 24 Канал.
В чем обвиняют "Мадьяра"?
Бровди обнародовал заявление Следственного комитета России, в котором его обвиняют в "терроризме" и якобы причастности к гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой.
Россияне утверждают, что именно он отдал приказ дистанционно заминировать дороги в Курской области, что якобы привело к подрыву автомобиля 26 марта, в котором находились российские граждане, в том числе и военкорка. 5 декабря Бровди объявили в международный розыск, а российское следствие говорит, что дело уже "почти завершено".
В то же время сам украинский командир с иронией прокомментировал обвинения, процитировав: "Помните и вы, черви, вашим, понятным вам болотным языком: "Аннушка уже разлила масло...".
В каких международных скандалах фигурировал "Мадьяр"?
28 августа 2025 года стало известно, что Венгрия запретила въезд в страну украинскому командиру Сил беспилотных систем "Мадьяру" из-за атак на нефтепровод "Дружба". Сийярто заявил, что такие действия в первую очередь наносят вред не России, а Венгрии и Словакии.
Интересно в этой ситуации, что Роберт Бровди, известный под позывным "Мадьяр", является этническим венгром.
В то же время "Мадьяр" обвинил венгерских политиков в популизме и соучастии в российской агрессии, мол, покупая российскую нефть, венгры наполняют собственные карманы кровавыми деньгами.
Украинский МИД негативно отреагировало на запрет для Бровди. Послу Венгрии в Украине вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию венгерского меньшинства в Украине.