Соответствующую информацию в четверг, 28 августа, объявил министр Андрей Сибига. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

Смотрите также Более 100 беспилотников атаковали Россию: под ударом оказались два важных НПЗ

Как Украина отреагировала на запрет для Бровди?

По его словам, послу вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности в отношении украинского военного венгерского происхождения Роберта "Мадьяра" Бровди.

Призываем Венгрию и в дальнейшем воздерживаться от недружественных действий и вместо этого участвовать в конструктивном диалоге, к которому Украина остается готовой,

– подчеркнул Андрей Сибига.

Что известно об ограничениях для "Мадьяра"?