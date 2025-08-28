Соответствующую информацию в четверг, 28 августа, объявил министр Андрей Сибига. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

Как Украина отреагировала на запрет для Бровди?

По его словам, послу вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности в отношении украинского военного венгерского происхождения Роберта "Мадьяра" Бровди.

Призываем Венгрию и в дальнейшем воздерживаться от недружественных действий и вместо этого участвовать в конструктивном диалоге, к которому Украина остается готовой,
– подчеркнул Андрей Сибига.

Что известно об ограничениях для "Мадьяра"?

  • Будапешт запретил въезд командиру украинской воинской части, которая совершила недавние атаки на нефтепровод "Дружба". По словам министра Сийярто, эти действия наносят ущерб прежде всего Венгрии и Словакии, а не России.

  • Политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан подтвердил, что военный командир, которому запрещен въезд из-за атак на "Дружбу", – этнический венгр Роберт Бровди, известный под позывным "Мадьяр".

  • Сам Роберт Бровди обвинил венгерских политиков в популизме и соучастии в российской агрессии. По его словам, покупая дешевую российскую нефть, венгерская власть наполняет собственные карманы "кровавыми деньгами".