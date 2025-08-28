Відповідну інформацію у четвер, 28 серпня, оголосив міністр Андрій Сибіга. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

Як Україна відреагувала на заборону для Бровді?

За його словами, послу вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема стосовно українського військового угорського походження Роберта "Мадяра" Бровді.

Закликаємо Угорщину і надалі утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою,
– наголосив Андрій Сибіга.

Що відомо про обмеження для "Мадяра"?

  • Будапешт заборонив в’їзд командиру української військової частини, яка здійснила нещодавні атаки на нафтопровід "Дружба". За словами міністра Сійярто, ці дії завдають шкоди насамперед Угорщині та Словаччині, а не Росії.

  • Політичний директор угорського прем'єр-міністра Балаж Орбан підтвердив, що військовий командир, якому заборонено в'їзд через атаки на "Дружбу", – етнічний угорець Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр".

  • Сам Роберт Бровді звинуватив угорських політиків у популізмі та співучасті в російській агресії. За його словами, купуючи дешеву російську нафту, угорська влада наповнює власні кишені "кривавими грошима".