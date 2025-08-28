Атаковані НПЗ є одними з найбільших у країні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Які наслідки атаки дронів на Росію?

Внаслідок атаки дронів виникли пожежі на двох найбільших НПЗ Росії. Вогонь вирує на території Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області.

Довідка: Новокуйбишевський НПЗ є одним з найбільших у Росії і належить "Роснєфті". Його річна потужність переробки складає 8,3 мільйона тонн нафти. Серед його продуктів зокрема авіаційне паливо для Ту-22М3.

Пожежа на Новокуйбишевському НПЗ

Дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ: дивіться відео

Масштабна пожежа вирує на Новокуйбишевському НПЗ: дивіться відео

У Самарській області атаковано також залізничну станцію "Кряж". Було скасовано 3 рейси, 10 – затримуються.

Під удар потрапив й Афіпський НПЗ у Краснодарському краю.

У Росії палає Афіпський НПЗ: дивіться відео

За словами керівника СБС Роберта "Мадяра" Бровді, "на 21% протягом двох тижнів серпня схудла нафтоколонка окупанта". Цієї ночі виробництво пального у Росії скоротилося на 4,7%.

У Волгоградській області через падіння уламків дронів сталася пожежа в одній з технічних будівель локомотичного депо в місті Петров Вал. Пожежу вже загасили.

За словами пропагандистів, у селі Маньково-Калітвєнскоє Ростовської області уламки БпЛА впали на дах будинку. Жителів з цього, а також з 50 прилеглих будинків евакуювали. Це усього 89 людей. 12 людей розмістили у пункті тимчасового розміщення – сільському домі культури.

В Геленджицькому районі почалася лісова пожежа. Її вже гасять.

Тимчасові обмеження вводили в аеропортах Самари та Волгограда.

Міноборони Росії заявило, що було збито нібито 102 українські БпЛА. З них 22 – в акваторії Чорного моря.

