Перед цим у Ростовській області було оголошено безпілотну небезпеку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Дивіться також Вибух на пороховому заводі "Еластік" у Росії: супутниковий знімок із масштабними наслідками
Що відомо про вибухи у Ростові?
У російських телеграм-каналах бідкаються, що Ростов-на-Дону атакували "добрі" дрони.
Місцеві жителі стверджують, що чули щонайменше 3 гучні звуки вибухів.
Зазначається, що після одного із цих вибухів у центрі міста почалася пожежа. Там горить будівля в районі перехрестя Халтуринського провулку та Московської вулиці.
Офіційно місцева влада вибухи не коментувала. Та й росЗМІ не поспішають визнавати, що пожежа у місті спричинена нальотом дронів.