Про це 24 Каналу повідомили обізнані джерела.

Що відомо про атаку по Усть-Лузі, яку здійснили СБУ та ССО?

Як повідомляють співрозмовники 24 Каналу, у ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу.

Дрони СБУ та ССО влучили у газопереробний комплекс компанії "Новатек" / Відео Supernova+

Джерела зазначають, що удар прийшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.

Внаслідок атаки була сильна пожежа та вибухи / Відео Supernova+

Це вже друга успішна атака безпілотників СБУ на "Усть-Луга" у цьому році. Перша була на початку січня.

Через цей термінал Росія торгує нафтою та газом в обхід санкцій. За словами джерел, ці удари знижують валютні надходження, які Кремль використовує для війни.

Удар по Усть-Лузі ускладнить торгівлю нафтою та газом для Росії / Відео Supernova+