Про це пише 24 Канал із посиланням на міністерство оборони Росії.

Дивіться також "У***ло просто біля нас": Волгоградська область була під ударом, уражено залізничну станцію

Що відомо про обстріл Росії?

У міністерстві оборони Росії заявили, що засоби ППО нібито знищили 57 БпЛА над територіями Брянської, Калузької, Смоленської, Курської, Ленінградської, Тверської, Новгородської, Орловської, Тамбовської областей, Московського регіону, Республіки Чувашія та акваторією Чорного моря.

Вибухи у Бєлгородській області: дивіться відео очевидців

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розповів про наслідки обстрілу. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено низку приватних будинків.

Очевидці розповіли, що регіони атакували безпілотні літальні апарати літакового типу. Вони нібито літали низько, а у кількох районах, мовляв, затремтіли вікна в будинках і спрацювали сигналки біля машин.

Потужні вибухи над Курчатовом: дивіться відео свідків

Крім цього, Авіакомпанії "Аерофлот", "Росія" і "Перемога" повідомляли, що коригують розклад у зв'язку з обмеженнями на використання повітряного простору.

Обмеження на прийом і відправку літаків 23 серпня ввечері запроваджено, зокрема, в аеропортах Нижнього Новгорода, Тамбова, Самари, Нижньокамська, Іжевська, Ульяновська, Кірова, Казані та Пензи.

Атака безпілотників на Росію