Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министерство обороны России.
Что известно об обстреле России?
В министерстве обороны России заявили, что средства ПВО якобы уничтожили 57 БпЛА над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря.
Взрывы в Белгородской области: смотрите видео очевидцев
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела. По его словам, в результате атаки поврежден ряд частных домов.
Очевидцы рассказали, что регионы атаковали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Они якобы летали низко, а в нескольких районах, мол, задрожали окна в домах и сработали сигналки у машин.
Мощные взрывы над Курчатовым: смотрите видео свидетелей
Кроме этого, Авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" сообщали, что корректируют расписание в связи с ограничениями на использование воздушного пространства.
Ограничения на прием и отправку самолетов 23 августа вечером введены, в частности, в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова, Самары, Нижнекамска, Ижевска, Ульяновска, Кирова, Казани и Пензы.
Атака беспилотников на Россию
Напомним, что днем 23 августа российские СМИ написали о по меньшей мере 3 отмененных и 60 задержанных рейсов в "Пулково" в результате атаки дронов. В конце концов, около 17:00 было известно о 18 отмененных и 83 задержанных рейсах.
Жители Белгородской сообщили о по меньшей мере 5 взрывов в воздухе вечером 23 августа. "Хлопки" услышали жители Старого Оскола.
По предварительной информации, громко было, в частности, возле военного аэродрома "Ермолино", расположенного в Боровском районе Калужской области. Аэродром расположен в 95 километрах к юго-западу от Москвы.