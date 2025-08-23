Детали собрал 24 Канал.

Что известно о взрывах в России ночью 23 августа?

Губернатор Волгоградской области заявил о массированной атаке на регион. По его словам, в результате взрывов "горела трава" и якобы пострадали люди.

В городе Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области после атаки БпЛА возник пожар в районе местной железнодорожной станции, сообщили местные жители. В окнах жилых домов выбиты стекла,

– информировала Astra.

Последствия удара по российской железной дороге 23 августа: смотрите видео

Телеграм-канал "Крымский ветер" объяснил важность объекта: "Петров Вал – узловая железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги. На станции расположено локомотивное депо Петров Вал. Количество путей станции – 18".