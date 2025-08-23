Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

Куда летят вражеские БпЛА?

00:17, 23 августа

Сумщина – угроза ударных БпЛА!

23:59, 22 августа

Карта воздушных тревог

23:42, 22 августа

Обновление о движении дронов

  • Группа БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на запад (Павлоград).
  • Несколько групп БПЛА из Днепропетровской области – в Донецкую область.
  • Несколько групп БПЛА в Донецкой области (Покровский район).
23:17, 22 августа

Несколько групп ударных БПЛА на границе Донецкой и Днепропетровской областей.