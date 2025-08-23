Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

Дивіться також Потрібно тисячі в день: що таке дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"

Куди летять ворожі БпЛА?

00:17, 23 серпня

Сумщина – загроза ударних БпЛА!

23:59, 22 серпня

Карта повітряних тривог

23:42, 22 серпня

Оновлення щодо руху дронів

  • Група БпЛА на сході Дніпропетровщини – курсом на захід (Павлоград).
  • Декілька груп БпЛА з Дніпропетровщини – на Донеччину.
  • Декілька груп БпЛА на Донеччині (Покровський район).
23:17, 22 серпня

Декілька груп ударних БпЛА на межі Донеччини та Дніпропетровщини.