Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Росії уночі 23 серпня?

Губернатор Волгоградської області заявив про масовану атаку на регіон. За його словами, внаслідок вибухів "горіла трава" та нібито постраждали люди. Працювала ППО.

У місті Петров Вал у Камишинському районі Волгоградської області після атаки БпЛА виникла пожежа в районі місцевої залізниці станції, повідомили місцеві жителі. У вікнах житлових будинків вибиті шибки,

– інформувала Astra.

Наслідки удару по російській залізниці 23 серпня: дивіться відео

Станція Петров Вал розташована навпроти ювелірного магазину "Алмаз".

В магазині навпроти залізничної станції вибито шибки: дивіться відео (обережно, лайка!)

Вибито шибки і в магазині "Пятерочка" – це теж потрапило на відео. Росіяни з лайкою вирішують, наскільки безпечно зараз зупинятися там. Мовляв, "у***ло просто біля нас".

Кадри з району станції Петров Вал: дивіться відео (обережно, лайка!)

Телеграм-канал "Кримський вітер" пояснив важливість об'єкта: "Петров Вал – вузлова залізнична станція Волгоградського регіону Приволзької залізниці. На станції розташоване локомотивне депо Петров Вал. Кількість колій станції – 18".