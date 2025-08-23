Ймовірно, його атакували невідомі безпілотники. Про це повідомляють телеграм-канали, передає 24 Канал.

Дивіться також Ракета "Фламінго" долетить до Москви і навіть до Ірану: чому її так назвали і чого чекати Росії

Що відомо про вибухи в Росії 23 серпня?

Уночі серія вибухів пролунала в трьох населених пунктах Краснодарського краю країни-агресорки: у місті Абінськ, а також селищах Ільський та Афіпський.

За попередніми даними, спрацювала система ППО.

Місцеві жителі скаржилися на характерний для БпЛА звук і нібито нарахували близько 10 вибухів. В автомобілях спрацювали сигналізації, а стіни в будинках "тремтіли".

Зверніть увагу! Наразі офіційної інформації від російської влади про постраждалих і руйнування немає.

Де знаходиться Абінськ: дивіться на карті

Атака на Афіпський НПЗ 7 серпня

До слова, за 3 кілометри від селища Афіпський розташований один з основних у Росії нафтопереробний завод.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, це підприємство є важливим логістичним центром постачання дизельного пального та авіаційного гасу для окупаційної армії.

Афіпський НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії,

– повідомляв він.

Напередодні вибухи там пролунали в ніч на 7 серпня. Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Пожежа охопила технологічну установку з перероблення газу та газового конденсату.