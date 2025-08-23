Вероятно, его атаковали неизвестные беспилотники. Об этом сообщают телеграмм-каналы, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в России 23 августа?
Ночью серия взрывов прогремела в трех населенных пунктах Краснодарского края страны-агрессора: в городе Абинск, а также поселках Ильский и Афипский.
По предварительным данным, сработала система ПВО.
Местные жители жаловались на характерный для БпЛА звук и якобы насчитали около 10 взрывов. В автомобилях сработали сигнализации, а стены в домах "дрожали".
Обратите внимание! Сейчас официальной информации от российских властей о пострадавших и разрушениях нет.
Где находится Абинск: смотрите на карте
Атака на Афипский НПЗ 7 августа
К слову, в 3 километрах от поселка Афипский расположен один из основных в России нефтеперерабатывающий завод.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, это предприятие является важным логистическим центром поставки дизельного топлива и авиационного керосина для оккупационной армии.
Афипский НПЗ является не только промышленным объектом, но и важным элементом военной инфраструктуры России,
– сообщал он.
Накануне взрывы там прогремели в ночь на 7 августа. Боевое задание выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.