Что известно о взрывах в Белгородской области?

Местные телеграмм-каналы сообщили о 5 взрывах в небе, которые услышали жители Старого Оскола в Белгородской области. Звуки услышали около 23:40, затем в 23:50 местные сообщили о громком взрыве в небе, а позже о еще четырех "хлопках".

Взрывы в Белгородской области: смотрите видео свидетелей

Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о последствиях обстрела. Он заверил, что в результате атаки поврежден, мол, ряд частных домов.

В министерстве обороны России заверили, что в период с 17:00 до 23:30 по московскому времени, мол, средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московской и Московской области. моря.

По словам россиян, область атаковали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Они якобы летали низко, а в нескольких районах, мол, задрожали окна в домах и сработали сигналки возле машин.

