Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про вибухи у Бєлгородській області?

Місцеві телеграм-канали повідомили про 5 вибухів у небі, які почули жителі Старого Осколу у Бєлгородській області. Звуки почули близько 23:40, потім о 23:50 місцеві повідомили про гучний вибух у небі, а пізніше про ще чотири "хлопки".

Вибухи у Бєлгородській області: дивіться відео свідків

Губернатор Бєлгородської області Гладков розповів про наслідки обстрілу. Він запевнив, що внаслідок атаки пошкоджено, мовляв, низку приватних будинків.

У міністерстві оборони Росії запевнили, що у період з 17:00 до 23:30 за московським часом, мовляв, засобами ППО перехоплено та знищено 57 безпілотних літальних апаратів над територіями Брянської, Калузької, Смоленської, Курської, Ленінградської, Тверської, Новгородської, Орловської, Тамбовської областей, Московської та Московської області. моря.

За словами росіян, область атакували безпілотні літальні апарати літакового типу. Вони нібито літали низько, а у кількох районах, мовляв, затремтіли вікна в будинках і спрацювали сигналки біля машин.

Обстріли Бєлгородської області