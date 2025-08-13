Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Які наслідки атаки дронів на Бєлгород?

Над Бєлгородом у Росії 13 серпня зафіксували густий чорний дим. За інформацією пропагандистських ЗМІ, причиною займання могла стати атака невідомих безпілотників. За попередніми даними, ймовірно було вражено вертолітний майданчик.

Пожежа після ураження невідомих дронів у Бєлгороді: дивіться відео

Наразі немає підтвердження про наявність гелікоптерів на місці в момент удару. За словами росЗМІ, загорітися могли паливно-мастильні матеріали, що зберігалися на території.

Нещодавні удари дронів по Росії

Раніше повідомлялось, що днями дрони української розвідки вдарили по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Транснефть Дружба" у Брянській області. Об'єкт у місті Унеча є важливим вузлом магістральної мережі, що має значення для російського ВПК.

Станція "Унеча" обслуговує транспортування нафти одразу двома нафтопроводами та здатна щороку перекачувати до 60 мільйонів тонн сировини.