Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Какие последствия атаки дронов на Белгород?

Над Белгородом в России 13 августа зафиксировали густой черный дым. По информации пропагандистских СМИ, причиной возгорания могла стать атака неизвестных беспилотников. По предварительным данным, вероятно была поражена вертолетная площадка.

Пожар после поражения неизвестных дронов в Белгороде: смотрите видео

Пока нет подтверждения о наличии вертолетов на месте в момент удара. По словам росСМИ, загореться могли горюче-смазочные материалы, хранившиеся на территории.

Недавние удары дронов по России

Ранее сообщалось, что на днях дроны украинской разведки ударили по нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Транснефть Дружба" в Брянской области. Объект в городе Унеча является важным узлом магистральной сети, что имеет значение для российского ВПК.

Станция "Унеча" обслуживает транспортировку нефти сразу по двум нефтепроводам и способна ежегодно перекачивать до 60 миллионов тонн сырья.