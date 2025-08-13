Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.

Читайте также Оккупанты повредили Внешний кризисный центр Запорожской АЭС, – Минэнерго

Какие последствия пожара вблизи Запорожской АЭС?

В МАГАТЭ заявили, что 12 августа их сотрудники на Запорожской АЭС наблюдали дым из административного здания станции после сообщений о пожаре вблизи градирен.

Генеральный директор Гросси подтверждает, что сообщений о повышении радиации, влиянии на ядерную безопасность и о жертвах не было,

– говорится в заявлении.

Ситуацию на Запорожской АЭС прокомментировали также в Государственной инспекции ядерного регулирования. В ГИЯРУ заявили, что ни на одном из постов контроля радиационной обстановки не зафиксировано каких-либо изменений радиационного фона на ЗАЭС и в зоне наблюдения.

Мощность гамма-дозы в воздухе вблизи Запорожской АЭС, как и в целом на всей территории Украины, также находится в пределах фоновых значений.

Отметим, что возникновение пожара – это результат оккупации ЗАЭС Российской Федерацией: безответственного отношения оккупационной администрации к обеспечению безопасности АЭС, игнорирование требований ядерной и радиационной безопасности, разрушение системы пожарной готовности,

– отметили в ГИЯРУ.

Напомним, 12 августа в районе грузового порта, который находится за периметром Запорожской АЭС, вспыхнул пожар. Впоследствии стало известно, что произошло возгорание сухого камыша на месте уничтоженного российскими оккупантами Каховского водохранилища.