Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности,
– написали в Минэнерго.
В сети распространяют кадры задымления вокруг ЗАЭС: что там происходит
В сети распространяют кадры задымления вокруг ЗАЭС днем 12 августа. Сейчас точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются.
