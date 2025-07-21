Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, кто виноват в возникновении возгорания. Также в Минэнерго отметили, что ЛЭП, которые соединяют Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно.

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Как отреагировало МАГАТЭ на пожар в районе ЗАЭС?

Андрющенко отметил, что в возникновении пожара виноваты россияне, которые не заботятся о пожароопасности вокруг города с атомной электростанцией.

Сейчас истинная причина возникновения пожара неизвестна. Это может быть брошенный окурок. Однако я не верю, что наши люди способны это сделать, ведь они понимают, что при такой жаре рядом с АЭС может случиться. Это означает, что это сделали россияне,

– отметил руководитель "Центра изучения оккупации".

Кроме того, оккупанты вокруг Энергодара, по его словам, расположили кучу тренировочных полигонов, баз. А из того леса, где произошло возгорание, систематически фиксируют, как взлетает ПВО. Это означает, по его мнению, что там находятся подразделения противовоздушной обороны. Они там точно готовят, пьют, бросают окурки и потом возникают пожары.

Пожар возник утром 19 июля. Затем его увидели с другой стороны Днепра – из Никополя. Появились фото и видео, что его зафиксировали. Было понятно, как отметил он, что возникли проблемы – что-то пылает в Энергодаре и, возможно, возле электростанции.

Россияне сначала попытались разогнать, что, действительно, существует угроза для ЗАЭС. Однако источники с места событий не подтвердили информацию оккупантов. Тогда, объяснил он, оккупанты быстро поняли, что нельзя распространять нарратив о проблемах на ЗАЭС, и сообщили, что возгорание в лесу и для АЭС это безопасно.

МАГАТЭ продемонстрировала бешеную "скорость" улитки, подтвердив, что угрозы нет аж ночью, когда пожара фактически уже не было. Хотя на самом деле возгорание было большим и было проблематично потушить огонь,

– сказал Петр Андрющенко.

Однако угроза нового пожара существует, потому что россияне применяют стрелковое оружие на территории ЗАЭС, даже проводят там тренировки. На фоне жары, которая сейчас на Приазовье, любое неосторожное движение, по его мнению, может вызвать новое возгорание.

К слову, в Центре Национального Сопротивления отметили, что пожар в лесу возле временно оккупированного Энергодара мог нести угрозу Запорожской АЭС. В ЦНС считают, что оккупанты "из-за дефицита кадров" вынуждены привлекать дополнительные силы МЧС из других регионов. Россияне, уверены в организации, "не способны быстро ликвидировать возгорание" и это свидетельствует об их "неспособности наладить жизнедеятельность региона".