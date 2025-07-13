Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Международное агентство по атомной энергии. На территории оккупированной Запорожской атомной электростанции поздно вечером в субботу, 13 июля, прозвучали сотни выстрелов из стрелкового оружия.

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МАГАТЭ сообщило о стрельбе на оккупированной ЗАЭС

Стрельба продолжалась около часа – с 22:00 по местному времени.

Утром в воскресенье во время обхода территории команда экспертов МАГАТЭ обнаружила многочисленные гильзы малого калибра, разбросанные на земле возле реакторов № 5 и № 6. По информации агентства, никаких следов повреждения зданий или разбитых окон не зафиксировано.

Такая военная деятельность на территории или вблизи крупной атомной электростанции является явно неприемлемой,

– заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что любая стрельба вблизи критической инфраструктуры создает серьезную угрозу ядерной безопасности.

Команда МАГАТЭ, что остается на ЗАЭС, продолжает собирать дополнительную информацию, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и оценить возможные последствия для станции.