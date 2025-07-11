О фотографиях российских оккупантов на Запорожской атомной электрической станции и их влиянии на Росатом сообщает 24 Канал.

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Что происходит на Запорожской атомной электрической станции?

Очередной скандал россиян на Запорожской атомной электрической станции состоялся из-за того, что оккупанты любят постить фотографии и видео. Они показали, как внутри станции свободно гуляют с пулеметами, а также едят, пьют и курят все что угодно.

Очередная порция видео очень неприятная для оккупантов. Внутри энергоблоков находятся люди, хотя их там не должно быть. Это грубое нарушение всех правил радиационной безопасности. Патриотический канал "Секреты Шевчика" путем OSINT-анализа нашли эти фотографии.

Какое значение таких фотографий?

Эти фотографии Украина передает в МАГАТЭ, в другие международные организации. Это очень разрушает позицию, что заняла Россия. Мол, она и ее Росатом защищают мирную атомную электрическую станцию, которую пытаются разрушить злые украинцы.

Россияне делают все что угодно внутри машинных залов. В частности, из этих пулеметов они могут, напившись водки, пострелять какие-то коммуникации. Это не соответствует никаким нормам атомной безопасности. Это очень неприятно для россиян.

Что ожидает оккупантов?

ФСБшники, которые являются кураторами станции, имеют огромные неприятности из-за этой съемки. Росгвардейца, который это наснимал, уже повезли, куда надо. Он будет дальше сидеть на яме. Его зовут Андрей Золотов. Руководителя путинской росгвардии зовут Виктор Золотов, но Андрея это вряд ли спасет.

Такие детали породят огромный скандал. В частности, в международных инстанциях. Опять россияне так получили пощечину.