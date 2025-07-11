Про світлини російських окупантів на Запорізькій атомній електричній станції та їхній вплив на Росатом повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається на Запорізькій атомній електричній станції?

Черговий скандал росіян на Запорізькій атомній електричній станції відбувся через те, що окупанти люблять постити фотографії та відео. Вони показали, як усередині станції вільно гуляють із кулеметами, а також їдять, п'ють і курять усе що завгодно.

Чергова порція відео дуже неприємна для окупантів. Усередині енергоблоків перебувають люди, хоча їх там не повинно бути. Це грубе порушення всіх правил радіаційної безпеки. Патріотичний канал "Секрети Шевчика" шляхом OSINT-аналізу знайшли ці фотографії.

Яке значення таких фотографій?

Ці фотографії Україна передає в МАГАТЕ, в інші міжнародні організації. Це дуже руйнує позицію, що зайняла Росія. Мовляв, вона та її Росатом захищають мирну атомну електричну станцію, яку намагаються зруйнувати злі українці.

Росіяни роблять усе що завгодно всередині машинних залів. Зокрема, з цих кулеметів вони можуть, напившись горілки, постріляти якісь комунікації. Це не відповідає ніяким нормам атомної безпеки. Це дуже неприємно для росіян.

Що очікує на окупантів?

ФСБшники, які є кураторами станції, мають величезні неприємності через цю зйомку. Росгвардійця, який це назнімав, уже повезли, куди треба. Він буде далі сидіти на ямі. Його звати Андрій Золотов. Керівника путінської росгвардії звати Віктор Золотов, але Андрія це навряд врятує.

Такі деталі породять величезний скандал. Зокрема, в міжнародних інстанціях. Знову росіяни так отримали ляпаса.