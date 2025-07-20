Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

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Что известно о пожаре возле Энергодара и угрозе для ЗАЭС?

В Центре Национального Сопротивления сообщили, что у временно оккупированного Энергодара горит лес. Этот пожар угрожает Запорожской АЭС.

Из-за дефицита кадров гауляйтеры вынуждены привлекать дополнительные силы МЧС из других регионов. Россияне не способны быстро ликвидировать возгорание, что свидетельствует об их неспособности наладить жизнедеятельность региона,

– пишут в ЦНС.

Там также отметили, что подконтрольность временно оккупированных территорий России – лишь иллюзия. Ведь лояльности от людей у оккупантов нет, а системы не работают.

К слову, ранее МАГАТЭ сообщало, что задымление возле ЗАЭС связано с лесным пожаром неподалеку. В агентстве уверяли, что огонь расположен на безопасном расстоянии от площадки АЭС, угрозы ядерной безопасности пока нет.