Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр Національного Спротиву.
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Що відомо про пожежу біля Енергодара та загрозу для ЗАЕС?
У Центрі Національного Спротиву повідомили, що біля тимчасово окупованого Енергодара горить ліс. Ця пожежа загрожує Запорізькій АЕС.
Через дефіцит кадрів гауляйтери змушені залучати додаткові сили МНС з інших регіонів. Росіяни не здатні швидко ліквідувати займання, що свідчить про їхню неспроможність налагодити життєдіяльність регіону,
– пишуть у ЦНС.
Там також зауважили, що підконтрольність тимчасово окупованих територій Росії – лише ілюзія. Адже лояльності від людей в окупантів немає, а системи не працюють.
До слова, раніше МАГАТЕ повідомляло, що задимлення біля ЗАЕС пов'язано з лісовою пожежею неподалік. В агентстві запевняли, що вогонь розташований на безпечній відстані від майданчика АЕС, загрози ядерній безпеці наразі немає.