Також подекуди повідомляють про відсутність водопостачання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відбувається біля ЗАЕС?

За даними місцевих ЗМІ, протягом останніх днів на території окупованої частини Запорізької області зафіксували вже другий блекаут. Водночас місцева влада не називає жодних причин подібних відключень електроенергії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, через постійні перепади напруги у місцевих горить побутова техніка. Зокрема, у низці населених пунктів регіону зникло водопостачання. Водночас кажуть про підвищення цін на воду у магазинах.

Також повідомляють про стовпи диму, який здіймається над територією Запорізької АЕС. Місцева окупаційна влада відповідну інформацію теж наразі не коментувала. У мережі також поширили відео, на якому видно задимлення.

Дим над окупованою ЗАЕС: дивіться відео

Нагадаємо, ще 4 липня росіяни вдарили по лінії електропередач, яка з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України. Через це на атомній електростанції вже восьмий раз на той момент був блекаут.