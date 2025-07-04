Тепер на станції блекаут. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка.

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ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут

Лінія, яку атакували росіяни, дозволяє підтримувати власні потреби станції для забезпечення рівня радіаційної безпеки.

Через цю атаку станція наразі знеструмлена.

Удар окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції… З початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту,

– повідомив Герман Галущенко.

Міністр наголосив, що вчинок Росії – це черговий акт ядерного терору.