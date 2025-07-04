Теперь на станции блэкаут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.

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ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут

Линия, которую атаковали россияне, позволяет поддерживать собственные потребности станции для обеспечения уровня радиационной безопасности.

Из-за этой атаки станция сейчас обесточена.

Удар оккупантов вызвал блэкаут на Запорожской атомной электростанции... С начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута,

– сообщил Герман Галущенко.

Министр отметил, что поступок России – это очередной акт ядерного террора.

К слову, недавно в МАГАТЭ оценили состояние ЗАЭС. По словам Рафаэля Гросси, станция полагается только на единственную рабочую линию электропередач 750 киловольт.

Он отметил, что последняя резервная линия 330 киловольт остается отключенной еще с 7 мая.