Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.

Смотрите также В МАГАТЭ заявили, что на АЭС в Украине наблюдалось колебание мощностей

В каком состоянии Запорожская АЭС сейчас

Гросси рассказал, что состояние ЗАЭС является очень хрупким, ведь она сейчас полагается только на единственную линию электропередач для обеспечения критически важных функций ядерной безопасности и защиты.

Последняя резервная линия 330 киловольт остается отключенной после того, как 7 мая станция потеряла к ней доступ. Неизвестно, когда она будет восстановлена. Шестиэнергоблочная станция сейчас полностью зависит от единственной рабочей линии 750 киловольт.

Хотя Запорожская АЭС не работает уже около трех лет, ее реакторные ядра и отработанное ядерное топливо все еще нуждаются в постоянном охлаждении, для чего необходима электроэнергия для работы водяных насосов. Именно поэтому такая уязвимая ситуация с электропитанием вызывает глубокое беспокойство, и мы очень пристально за этим следим,

– отметил директор МАГАТЭ.

К слову, стало известно, что россияне хотят подключить к собственной энергосистеме большую ядерную электростанцию. Оккупанты строят линии электропередач на оккупированной Запорожской АЭС.