Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МАГАТЕ.

Дивіться також У МАГАТЕ заявили, що на АЕС в Україні спостерігалося коливання потужностей

У якому стані Запорізька АЕС зараз

Гроссі розповів, що стан ЗАЕС є дуже крихким, адже вона наразі покладається лише на єдину лінію електропередач для забезпечення критично важливих функцій ядерної безпеки та захисту.

Остання резервна лінія 330 кіловольт залишається відключеною після того, як 7 травня станція втратила до неї доступ. Невідомо, коли її буде відновлено. Шестиенергоблокова станція зараз повністю залежить від єдиної робочої лінії 750 кіловольт.

Хоча Запорізька АЕС не працює вже близько трьох років, її реакторні ядра та відпрацьоване ядерне паливо все ще потребують постійного охолодження, для чого необхідна електроенергія для роботи водяних насосів. Саме тому така вразлива ситуація з електроживленням викликає глибоке занепокоєння, і ми дуже пильно за цим стежимо,

– зазначив директор МАГАТЕ.

До слова, стало відомо, що росіяни хочуть під'єднати до власної енергосистеми велику ядерну електростанцію. Окупанти будують лінії електропередач на окупованій Запорізькій АЕС.