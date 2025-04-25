Що відбувається на українських АЕС

Проте деякі енергоблоки перебувають у плановому ремонті, а інші іноді змушені зменшувати потужність, передає 24 Канал з посиланням на звіт МАГАТЕ.

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На Хмельницькій АЕС, наприклад, один реактор залишався в ремонті для технічного обслуговування та перезавантаження палива. Водночас виробництво електроенергії другим блоком було знижено на 36 годин на прохання оператора мережі.

На Рівненській АЕС другий енергоблок також був відключений для обслуговування та перезавантаження палива. Третій же зменшив виробництво на кілька днів на вимогу оператора.

Південноукраїнська АЕС також зазнала коливань у виробництві цього тижня.

Команду МАГАТЕ на станції поінформували, що 17 квітня за 2 км на схід від об’єкта були виявлені сім безпілотників – таке трапляється доволі часто під час конфлікту. Також команди — особливо на Чорнобильському майданчику та Південноукраїнській АЕС – майже щодня чують сигнали повітряної тривоги,

– йдеться у звіті.

Зокрема команди МАГАТЕ на Рівненській, Південноукраїнській та Чорнобильській АЕС пройшли ротацію минулого тижня.

Гідрометеорологічному центру та організаціям ДСНС України було передано обладнання для виявлення та вимірювання радіації разом із еталонними джерелами, закуплене за кошти Австрії та США. Це відбулося у межах технічної допомоги МАГАТЕ щодо ядерної безпеки та захищеності України

Зауважте! Це було 131-ше постачання, організоване МАГАТЕ з початку конфлікту.

Що відбувається на ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій атомній електростанції, були змушені залишатися всередині приміщення вранці 23 квітня після того, як почули гучні черги стрілянини поблизу головного адміністративного корпусу, де розташований їхній офіс. Про це повідомив генеральний директор Рафаель Маріано Ґроссі.

Керівництво ЗАЕС повідомило співробітникам МАГАТЕ про "загрозу з боку безпілотника" поблизу. Тому заплановані дії команди на об'єкті довелося відкласти.

Цей інцидент ще раз підкреслює постійну загрозу ядерній безпеці під час воєнного конфлікту,

– йдеться у повідомленні.

Команда МАГАТЕ залишалася в адміністративному будинку після того, як було оголошено загальне укриття на станції. Крім того, команда МАГАТЕ продовжує чути вибухи та стрілянину на різних відстанях від ЗАЕС майже щодня протягом останнього тижня.

Те, що колись здавалося майже немислимим – свідчення бойових дій поблизу великого ядерного об'єкта – стало майже щоденним явищем і частиною звичного життя на найбільшій атомній електростанції Європи. З погляду ядерної безпеки, це, безумовно, нестабільна ситуація. МАГАТЕ й надалі робитиме все можливе, щоб не допустити ядерної аварії під час цієї трагічної війни,

– сказав Ґроссі.

Попри регулярні звуки військової активності в районі, експерти МАГАТЕ продовжують обхід території станції для моніторингу та оцінки ядерної безпеки. Зокрема, останніми днями команда відвідала сховище твердих радіоактивних відходів ЗАЕС та інші об'єкти на великій промисловій території.

Зверніть увагу! На зустрічах цього тижня експерти обговорювали з керівництвом ЗАЕС кадрову ситуацію на станції, а також різні заходи з технічного обслуговування, зокрема деяких систем безпеки.

