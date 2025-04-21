Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на економіста Бориса Кушнірука в ефірі телеканалу "Прямий".
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Чому Україна може не отримати ядерні реактори
Борис Кушнірук пояснив, у чому полягає складність з передачею ядерних реакторів для добудови Хмельницької АЕС.
Ми ж затягнули з цим, у тому числі в парламенті. Депутати цю процедуру затягнули. Якби ми не затягнули її тоді, то ми би, скоріше за все, це все зробили. І ми би вже почали займатися встановленням цього обладнання,
– наголосив Кушнірук.
За його словами, йдеться про абсолютно нове обладнання, яке зберігається в Болгарії на відповідальному зберіганні.
Експерт також розкритикував фейки і спекуляції про нібито російське походження обладнання.
Так ми використовуємо російські літаки і знищуємо росіян. В тому, що воно вироблено в Росії, нічого поганого чи доброго немає. Це питання, в якій мірі воно для нас може бути корисним,
– підкреслив Кушнірук.
Він нагадав, що в Україні більшість діючих енергоблоків атомних станцій є російського зразка, а їхнє обладнання не є вічним і потребує заміни.
Нагадаємо, в березні 2024 року Верховна Рада після майже року розгляду ухвалила закон, який дозволяє добудову 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС із використанням обладнання, придбаного у Болгарії.