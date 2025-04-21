Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на економіста Бориса Кушнірука в ефірі телеканалу "Прямий".

Читайте також Болгарія заявила про відмову продавати Україні енергоблоки для ХАЕС: що кажуть у Міненерго

Чому Україна може не отримати ядерні реактори

Борис Кушнірук пояснив, у чому полягає складність з передачею ядерних реакторів для добудови Хмельницької АЕС.

Ми ж затягнули з цим, у тому числі в парламенті. Депутати цю процедуру затягнули. Якби ми не затягнули її тоді, то ми би, скоріше за все, це все зробили. І ми би вже почали займатися встановленням цього обладнання,

– наголосив Кушнірук.

За його словами, йдеться про абсолютно нове обладнання, яке зберігається в Болгарії на відповідальному зберіганні.

Експерт також розкритикував фейки і спекуляції про нібито російське походження обладнання.

Так ми використовуємо російські літаки і знищуємо росіян. В тому, що воно вироблено в Росії, нічого поганого чи доброго немає. Це питання, в якій мірі воно для нас може бути корисним,

– підкреслив Кушнірук.

Він нагадав, що в Україні більшість діючих енергоблоків атомних станцій є російського зразка, а їхнє обладнання не є вічним і потребує заміни.

Нагадаємо, в березні 2024 року Верховна Рада після майже року розгляду ухвалила закон, який дозволяє добудову 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС із використанням обладнання, придбаного у Болгарії.