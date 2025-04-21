Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на экономиста Бориса Кушнирука в эфире телеканала "Прямой".

Читайте также Болгария заявила об отказе продавать Украине энергоблоки для ХАЭС: что говорят в Минэнерго

Почему Украина может не получить ядерные реакторы

Борис Кушнирук объяснил, в чем заключается сложность с передачей ядерных реакторов для достройки Хмельницкой АЭС.

Мы же затянули с этим, в том числе в парламенте. Депутаты эту процедуру затянули. Если бы мы не затянули ее тогда, то мы бы, скорее всего, это все сделали. И мы бы уже начали заниматься установкой этого оборудования,

– подчеркнул Кушнирук.

По его словам, речь идет об абсолютно новом оборудовании, которое хранится в Болгарии на ответственном хранении.

Эксперт также раскритиковал фейки и спекуляции о якобы российском происхождении оборудования.

Так мы используем российские самолеты и уничтожаем россиян. В том, что оно произведено в России, ничего плохого или хорошего нет. Это вопрос, в какой степени оно для нас может быть полезным,

– подчеркнул Кушнирук.

Он напомнил, что в Украине большинство действующих энергоблоков атомных станций является российского образца, а их оборудование не является вечным и требует замены.

Напомним, в марте 2024 года Верховная Рада после почти года рассмотрения приняла закон, который позволяет достройку 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС с использованием оборудования, приобретенного в Болгарии.