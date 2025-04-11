Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт МАГАТЕ.

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Ворожі дрони помітили біля ядерних об'єктів

У ніч на 9 квітня в радіусі 4 кілометрів від Південноукраїнської атомної електростанції помітили рух безпілотників. Загроза була через проліт восьми ворожих дронів-камікадзе. Росія не тільки загрожує ядерній безпеці на Запорізькій АЕС, але й тероризує на інших об'єктах.

На ядерних об'єктах України часті сигнали тривоги повітряного нальоту та звуки вибухів на відстані продовжували підкреслювати постійні ризики для ядерної безпеки,

– зазначають в МАГАТЕ.

Два енергоблоки на Хмельницькій та Рівненській АЕС наразі призупинили для планового перезавантаження ядерного палива. Ще раніше, 5 квітня, через вразливість енергетичної інфраструктури, зокрема і до російських ударів, на двох енергоблоках Рівненської АЕС тимчасово знижували потужність.

Варто зазначити, що співробітники агентства перебувають на майданчику ЗАЕС та проводять обходи для моніторингу та оцінки ядерної безпеки. Група працює з російською окупаційною адміністрацією станції над запланованими роботами з електротехнічного обслуговування, кадровою ситуацією та підготовкою й кваліфікацією персоналу.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вважає, що Запорізька АЕС не може існувати та повноцінно працювати без України, тому Росія має проблеми з її запуском.