Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Greenpeace.

Важливо Було влучання в укриття над 4-м енергоблоком, виникла пожежа: головне про удар Росії по ЧАЕС

Саркофаг більше не захищає світ від радіації

Спеціальна місія Greenpeace відвідала Чорнобильську атомну електростанцію, щоб дослідити поточний стан нового безпечного конфайнменту (НБК) – саркофагу або ж укриття, який захищає світ від радіації. Російська армія вдарила "Шахедом" по саркофагу 14 лютого 2025 року. Тоді спалахнула пожежа, конструкція даху укриття була серйозно пошкоджена, а наслідки після атаки ліквідували лише за 3 тижні – 7 березня.

Як повідомив начальник цеху експлуатації Чорнобильської АЕС та об'єкта "Укриття" Артем Сірий, наразі половина північного даху, а також південний дах та бічні стіни Чорнобильської АЕС постраждали від пожежі. Після атаки серйозно пошкоджено матеріал облицювання даху та критично важливі конструкції, включно з крановою системою. Ба більше, існує загроза корозії, адже сніг та вода під час дощу потрапляють всередину саркофагу – під арку.

Фахівці наголошують, що нині укриття над 4 енергоблоком не функціонує так, як повинно бути. Ймовірно, саркофаг доведеться замінити.

До слова, новий саркофаг над Чорнобильською АЕС встановили не так давно – його ввели в експлуатацію у 2019 році. На всю програму витратили близько 2 мільярдів євро, з яких 1,5 мільярда – безпосередньо на укриття.

В Greenpeace наголосили, що удар Росії по укриття на ЧАЕС – це найтяжчий воєнний злочин проти України. Саркофаг, який звели у 2019 році мав слугувати близько 100 років.

Наразі процес аналізу збитків ще не завершився, але первинна оцінка свідчить, що майбутнє всього проекту в кращому випадку є невизначеним. Через високий рівень радіації над саркофагом, дуже можливо, що весь Чорнобильський НБК доведеться перемістити залізницею назад до місця, де він був побудований, перш ніж можна буде провести ремонт, який обійдеться у величезні кошти,

– заявили в Greenpeace.

Крім того, в Greenpeace встановили, що російський "Шахед" був запрограмований на удар по Чорнобильській АЕС. Це ще один доказ, що Росія цілеспрямовано скоїла воєнний злочин.