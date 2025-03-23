Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Greenpeace.

Важно Было попадание в укрытие над 4-м энергоблоком, возник пожар: главное об ударе России по ЧАЭС

Саркофаг больше не защищает мир от радиации

Специальная миссия Greenpeace посетила Чернобыльскую атомную электростанцию, чтобы исследовать текущее состояние нового безопасного конфайнмента (НБК) – саркофага или укрытия, который защищает мир от радиации. Российская армия ударила "Шахедом" по саркофагу 14 февраля 2025 года. Тогда вспыхнул пожар, конструкция крыши укрытия была серьезно повреждена, а последствия после атаки ликвидировали только через 3 недели – 7 марта.

Как сообщил начальник цеха эксплуатации Чернобыльской АЭС и объекта "Укрытие" Артем Сирый, сейчас половина северной крыши, а также южная крыша и боковые стены Чернобыльской АЭС пострадали от пожара. После атаки серьезно поврежден материал облицовки крыши и критически важные конструкции, включая крановой системой. Более того, существует угроза коррозии, ведь снег и вода во время дождя попадают внутрь саркофага – под арку.

Специалисты отмечают, что сейчас укрытие над 4 энергоблоком не функционирует так, как должно быть. Вероятно, саркофаг придется заменить.

К слову, новый саркофаг над Чернобыльской АЭС установили не так давно – его ввели в эксплуатацию в 2019 году. На всю программу потратили около 2 миллиардов евро, из которых 1,5 миллиарда – непосредственно на укрытие.

В Greenpeace отметили, что удар России по укрытию на ЧАЭС – это самое тяжелое военное преступление против Украины. Саркофаг, который возвели в 2019 году должен был служить около 100 лет.

Сейчас процесс анализа убытков еще не завершился, но первичная оценка свидетельствует, что будущее всего проекта в лучшем случае является неопределенным. Из-за высокого уровня радиации над саркофагом, очень возможно, что весь Чернобыльский НБК придется переместить по железной дороге обратно к месту, где он был построен, прежде чем можно будет провести ремонт, который обойдется в огромные средства,

– заявили в Greenpeace.

Кроме того, в Greenpeace установили, что российский "Шахед" был запрограммирован на удар по Чернобыльской АЭС. Это еще одно доказательство, что Россия целенаправленно совершила военное преступление.