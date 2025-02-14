Россия цинично атаковала укрытие дроном, поставив под угрозу радиационную безопасность мира. Что известно о "Саркофаге" на Чернобыльской АЭС – сообщает 24 Канал.

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Что известно о "Саркофаге" на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла техногенная катастрофа – взорвался 4 реактор. Это чрезвычайное происшествие является самым страшным гражданским ядерным инцидентом в мире. Взрыв на 4 реакторе Чернобыльской АЭС оценивают по наибольшей степени тяжести по Международной шкале ядерных событий.

Более того, после катастрофы на Чернобыльской АЭС в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ, что можно сравнить с 300 ядерными бомбардировками Хиросимы. Поскольку СССР скрывал реальные последствия, то точное количество жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС неизвестно. По приблизительным подсчетам, около 60 человек погибли непосредственно из-за аварии, а более 4 000 – из-за последствий облучения. Количество пострадавших оценивается в десятки тысяч.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС / Фото Getty Images

После катастрофы на АЭС начали работать над ликвидацией техногенной катастрофы. Советская власть уже в декабре 1986 года "накрыла" разрушенный 4 энергоблок Чернобыльской АЭС бетонным укрытием.

"Саркофаг" построили за 206 дней после взрыва на энергоблоке. Согласно открытым данным, на создание укрытия было потрачено 400 тысяч кубометров бетонной смеси и 7 тысяч тонн металлоконструкций. В 1986 году над строительством укрытия работало более 90 тысяч человек.

Поскольку советская власть делала все быстро и некачественно, в 2000-х годах уже независимая Украина спроектировала новый "Саркофаг", который действительно защищал мир от радиации.

Как сообщают в ГСП "Чернобыльская АЭС", советский "Саркофаг" не соответствовал ни правилам и нормам проектирования, ни нормам строительства, ни нормам ввода в эксплуатацию не только ядерных установок или объектов для обращения с радиоактивными отходами, но и обычных промышленных сооружений. Его строительные конструкции не соответствовали требованиям нормативно-технических документов по безопасности в части структурной целостности и надежности и имели неопределенный срок эксплуатации.

"Саркфаг" Чернобыльской АЭС / Фото ГСП "Чернобыльская АЭС"

Результаты исследований показали, что существенное уменьшение опасности укрытия возможно только в результате строительства над объектом нового защитного сооружения - нового безопасного конфайнмента. Тогда Украина начала работать над новым "Саркофагом" и 10 августа 2007 года заключила контракт на строительство нового безопасного конфайнмента между ГСП "Чернобыльская АЭС" и международным консорциумом NOVARKA.

К слову, 13 февраля 2013 года произошел обвал плит над машинным залом энергоблока площадью несколько сотен квадратных метров. По данным официальных органов, это не повлияло на защитные свойства "укрытия" и не повлекло повышение радиационного фона.

Работы по новому строительству нового укрытия на Чернобыльской АЭС начались 13 февраля 2012 года. Именно тогда партнеры доставили новые материалы, которые действительно могли защитить мир от радиации. 10 июля 2019 года новое укрытие сдали в эксплуатацию, а уже 24 апреля 2020 – все оборудование перевели в режим пробной эксплуатации.