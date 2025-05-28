Присоединение ЗАЭС к российской энергосистеме будет иметь риски, однако, вероятнее всего, этого не произойдет. Такое мнение 24 Каналу озвучила эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

Читайте также Россия планирует перезапустить Запорожскую АЭС

Какие есть риски

Ольга Кошарная отметила, что целью оккупации ЗАЭС было подключение этих мощностей на российскую энергосистему. России не удалось этого сделать, потому что сгорела трансформаторная подстанция в Джанкое. Вероятно, это дело делали украинские партизаны. Поэтому ЗАЭС присоединена к энергосистеме Украины. Россияне имеют убытки.

Идея, что надо вывести хотя бы один энергоблок на мощность, и воды должно хватить в пруду-охладителе, который сейчас пополняется водой из подземных скважин, которые они набурили без оценки влияния изменения гидрогеологического положения на промышленную площадку. Технически возможно вывести на мощность,

– сказала она.

Риски увеличиваются из-за неквалифицированного персонала, из-за деградации систем. Если захватчики будут выводить, то только один или два энергоблока, пока активная зона которых загружена полностью российским ядерным топливом. Это теоретически возможно.

Сейчас другая схема присоединения. Известно, что Россия строит более 80 километров электрических линий и опор между оккупированными Мариуполем и Бердянском, вдоль побережья Азовского моря. Есть Южнодонбасская подстанция, которая была соединена с Запорожской АЭС.

По моему мнению, это увеличивает риски также ядерного шантажа, если им удастся подключить ЗАЭС. Я уверена, они будут объяснять это МАГАТЭ "безопасностью", как всегда. Но я надеюсь, что наши парни, которые не допустили этого в августе 2022 года, сейчас точно не допустят,

– предположила эксперт по ядерной энергетике.

МАГАТЭ ни на что не влияет

Организация МАГАТЭ не имеет влияния на ситуацию на ЗАЭС, не могут предоставлять распоряжений оккупационным администрациям. Кроме того, Ольга Кошарная считает, что эта миссия вредна. Потому что ротация миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была осуществлена через временно оккупированную территорию.

Они просто наблюдатели. Пишут отчеты. Их даже не допустили. Была российская провокация, что какой-то дрон якобы попал в крышу учебно-тренировочного центра. Но миссия МАГАТЭ не получила доступа осмотреть, куда же попало, что это такое. Это было перед ротацией. То есть они такие представления создают, шантажируют безопасностью миссию МАГАТЭ,

– объяснила она.

Поэтому реальных рычагов влияния на техническую политику и безопасность у МАГАТЭ нет. Они не могут осуществлять надзор за безопасностью. Потому что нет специалистов, которые разбираются в особенностях эксплуатации советских энергоблоков.