Россия стремится перезапустить оккупированную ЗАЭС

Об этом свидетельствует новый отчет Greenpeace, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Times.

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Это является четким доказательством намерения Москвы перезапустить и эксплуатировать остановленную станцию, несмотря на риски и призывы урегулировать ее статус в рамках мирных переговоров,

– говорится в материале.

Отчет Greenpeace содержит спутниковые снимки, которые свидетельствуют, что начиная с февраля, Россия строит более 80 километров электрических линий и опор между оккупированными Мариуполем и Бердянском, вдоль побережья Азовского моря.

Greenpeace заявляет, что цель проекта – это соединить новые линии с большой подстанцией вблизи Мариуполя, которая связана с Запорожской АЭС, расположенной примерно в 225 километрах к западу.

Обратите внимание! Точные планы Москвы остаются непонятными. Кроме того, остается открытым вопрос, хочет ли Кремль запустить станцию после завершения войны или сделать это во время боевых действий.

Что говорят эксперты о возможном перезапуске станции

В любом случае, как отмечают эксперты, России придется построить еще несколько линий, чтобы полностью соединить Запорожскую АЭС со своей энергосистемой. Однако этот процесс потребует времени.

Ольга Кошарна, независимый украинский эксперт по ядерной энергетике, отметила, что подключение станции к российской энергосистеме является давней целью Москвы, о чем неоднократно упоминалось в официальных заявлениях на протяжении всей войны.

Важно! Это был бы первый случай в мире, когда страна, которая воюет, захватывает ядерный объект другого государства и использует его для собственных энергетических нужд.

Какова позиция Соединенных Штатов по ситуации

Вся эта ситуация противоречит недавним усилиям администрации Трампа обсудить судьбу станции как часть потенциальных мирных переговоров, о чем отмечают в NYT.

В прошлом месяце Белый дом представил мирный план Киеву и его союзникам, который предусматривает возвращение станции Украине, но под управлением США. Согласно этому плану, объект должен был бы поставлять электроэнергию как Украине, так и России.

Заметьте! Россия категорически отвергла идею администрации действующего президента США.

Что известно о Запорожской АЭС

ЗАЭС Россия захватила в начале полномасштабной войны, что вызвало широкое осуждение международного сообщества. Ее близость к зоне боевых действий вызывает опасения относительно потенциальной ядерной катастрофы. Более того, эксперты предостерегают от любых попыток перезапуска станции в нынешних условиях.

Запорожская станция, построена еще в советское время, является крупнейшим ядерным энергетическим комплексом в Европе. Ее шесть реакторов могут генерировать до шести гигаватт электроэнергии. Для примера: этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством всю Португалию.

Интересно! До начала войны в 2022 году станция поставляла почти четверть всей электроэнергии в Украине.