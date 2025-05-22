Отмечается, что это уже 3 подобный случай за последний год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.

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БпЛА врезался в крышу учебного центра ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси рассказал, что команда наблюдателей, которая находится на ЗАЭС, сообщила об автоматных очередях в 10:00. Они совпали с вероятной атакой беспилотника на учебный центр, расположенный сразу за периметром объекта.

Отмечается, что БпЛА врезался в крышу здания. К счастью, жертв или повреждений нет.

Правда, достоверно неизвестно, или беспилотник непосредственно врезался в здание, или упал на сооружение после сбивания.

В апреле, после подобного случая, команде МАГАТЭ разрешили посетить учебный центр для осмотра. Но на этот раз соответствующего разрешения россияне не дают.

Эти сообщения об инцидентах с дронами вызывают большое беспокойство, поскольку они могут представлять прямую угрозу ядерной безопасности. Проще говоря, много дронов летают вблизи ядерных объектов, не только ЗАЭС. Это должно немедленно прекратиться,

– заявил Гросси.

В МАГАТЭ также рассказали о еще двух последних случаях российского террора: 16 мая вражеские БпЛА наблюдались в 2 километрах от Южно-Украинской АЭС, той же ночью дроны пролетали через Чернобыльскую зону отчуждения.