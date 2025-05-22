Зазначається, що це уже 3 подібний випадок за останній рік. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МАГАТЕ.

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БпЛА врізався в дах навчального центру ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі розповів, що команда спостерігачів, яка перебуває на ЗАЕС, повідомила про автоматні черги о 10:00. Вони збіглися з ймовірною атакою безпілотника на навчальний центр, що розташований одразу за периметром об'єкта.

Зазначається, що БпЛА врізався у дах будівлі. На щастя, жертв чи пошкоджень немає.

Щоправда, достовірно невідомо, чи безпілотник безпосередньо врізався у будівлю, чи впав на споруду після збиття.

У квітні, після подібного випадку, команді МАГАТЕ дозволили відвідати навчальний центр для огляду. Але цього разу відповідного дозволу росіяни не дають.

Ці повідомлення про інциденти з дронами викликають велике занепокоєння, оскільки вони можуть становити пряму загрозу ядерній безпеці. Простіше кажучи, забагато дронів літають поблизу ядерних об'єктів, не лише ЗАЕС. Це має негайно припинитися,

– заявив Гроссі.

У МАГАТЕ також розповіли про ще два останні випадки російського терору: 16 травня ворожі БпЛА спостерігалися за 2 кілометри від Південноукраїнської АЕС, тієї ж ночі дрони пролітали через Чорнобильську зону відчуження.