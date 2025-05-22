Как заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала, сам факт оккупации стратегического ядерного объекта такого масштаба является беспрецедентным в мировой истории.

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Чем опасно подключение Запорожской АЭС к энергосистеме России

Кузан рассказал, что Запорожская АЭС полностью милитаризована: на ее территории находятся российские военные, техника и оружие. Это грубое нарушение всех международных норм – в частности Устава ООН и принципов МАГАТЭ, организации, которая должна обеспечивать ядерную безопасность под эгидой ООН.

Однако эффективные международные механизмы сдерживания оказались несостоятельными. Несмотря на многочисленные резолюции и миссии, российское присутствие на ЗАЭС не уменьшается. Реальные инструменты влияния на Россию отсутствуют, а сама страна продолжает оставаться членом ядерного клуба, развивая атомную энергетику даже в ряде европейских стран.

Поэтому рассчитывать на какие-то более-менее действенные меры реагирования, просто не приходится. Мы прекратили это делать уже в 2023 году, когда все их миссии уже закончились,

– отметил Сергей Кузан.

Запорожская АЭС остается ключевым вопросом в международных переговорах. Соединенные Штаты и страны ЕС регулярно поднимают тему ее принадлежности в контактах с Россией. По международному праву, ядерные объекты должны быть полностью демилитаризованными и находиться под контролем гражданского персонала. Зато сегодня персонал станции находится в условиях, близких к заложничеству, а станция – фактически в режиме принудительной эксплуатации.

Отсутствие координации с международными организациями, продолжение милитаризации ЗАЭС и попытки ввести ее в российскую энергосистему – все это подтверждает, что Кремль не настроен на мирное урегулирование. Их стратегия – затягивание времени и создание новых точек напряжения.

Это свидетельствует об одном: Россия не готова к реальным мирным переговорам. Они не намерены делать никаких шагов в этом направлении,

– отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Россияне продолжают вводить Запорожскую АЭС в эксплуатацию – это сложный и опасный процесс, для которого необходимо несколько тысяч человек персонала.

Отметим, 22 мая на здание тренировочного центра Запорожской АЭС в третий раз за год упал неизвестный дрон. Россия, при этом, не предоставляет МАГАТЭ доступа для осмотра поврежденного сооружения.